Ещё
Меняйло не стал комментировать решение Тулеева об отставке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меняйло не стал комментировать решение Тулеева об отставке 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 1 апр — РИА Новости. Представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что не комментирует решение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева уйти в отставку.
Тулеев в воскресенье обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В видеообращении глава региона отметил, что такое решение считает для себя правильным, осознанным и единственно верным, подчеркнув, что после пожара в торговом центре в Кемерово работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.
"Обращение губернатора состоялось. Аман Гумирович свое решение высказал, это его право. Комментировать решение губернатора я не могу", — сказал Меняйло, слова которого РИА Новости привели в его пресс-службе.
Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его губернаторские полномочия истекают в 2020 году.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
РИА Новости: последние новости
Матвиенко призвала наказать виновных в трагедии в Кемерово Названы наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы ТЦ "Зимняя вишня" построили самовольно, сообщил СК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губернатор Кузбасса записал прощальное видео211
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»54
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ118
В последний раз38
Стало известно время падения «Небесного дворца»8
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение