Аман Тулеев поблагодарил жителей Кузбасса за многолетнюю работу 

«Мы прошли очень большой жизненный путь от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками — голодовки, забастовки — до Кузбасса созидающего, опоры нашего государства. И всё это сделали вы. Я вам безмерно благодарен», — сказал Тулеев в прощальном видеообращении к жителям Кемеровской области.
Чиновник также назвал своё решение уйти в отставку единственно верным после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Трагедия в Кемерове произошла 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.