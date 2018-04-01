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Аман Тулеев поблагодарил жителей Кузбасса за многолетнюю работу
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Аман Тулеев поблагодарил жителей Кузбасса за многолетнюю работу 

Говорит Москва 40 минут назад
«Мы прошли очень большой жизненный путь от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками — голодовки, забастовки — до Кузбасса созидающего, опоры нашего государства. И всё это сделали вы. Я вам безмерно благодарен», — сказал Тулеев в прощальном видеообращении к жителям Кемеровской области.
Чиновник также назвал своё решение уйти в отставку единственно верным после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Трагедия в Кемерове произошла 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
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