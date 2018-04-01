В Мценске на Машиностроителей сгорела квартра

Информация о возгорании квартиры в доме на улице Машиностроителей поступила на пункт связи ПСЧ-10 в 23.07. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Мценского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Возгорание в квартире был ликвидировано. Имеются спасенные, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.