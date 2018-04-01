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В Мценске на Машиностроителей сгорела квартра
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В Мценске на Машиностроителей сгорела квартра 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар в одном из многоэтажных домов города Мценска Орловской области произошёл накануне вечером, 31 марта.
Информация о возгорании квартиры в доме на улице Машиностроителей поступила на пункт связи ПСЧ-10 в 23.07. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Мценского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Возгорание в квартире был ликвидировано. Имеются спасенные, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Мценске на Машиностроителей сгорела квартра появились сначала на РИА 57.
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