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Представлен врио губернатора Кемеровской области
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Полпред президента официально представил врио главы Кузбасса 

Газета.Ru 5 минут назад
Представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, передает РИА «Новости».
Отмечается, что церемония представления Цивилева началась с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В ней приняли участие руководители федеральных органов власти, органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления и депутатский корпус.
Ранее он отказался комментировать отставку Тулеева.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.
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