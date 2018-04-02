Представлен врио губернатора Кемеровской области

Полпред президента официально представил врио главы Кузбасса

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.

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