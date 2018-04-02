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Пожар, дым в подвале
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Пожар, дым в подвале 

Управа района Арбат города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Если Вы увидели огонь или дым в подвале
Необходимо: позвонить в пожарную охрану. Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для Вас трагично. Если Вы живете на первом этаже и в Вашей квартире стал появляться дым, то откройте окна (но не дверь в подъезд), а затем покиньте квартиру, оповестив соседей. Дожидайтесь приезда пожарных на улице. На вышележащих этажах рекомендуем тоже открыть окна.
Но если Вы все же зашли в подвал или оказались там на момент пожара, то советуем пробираться либо низко пригнувшись, либо ползком. Старайтесь дышать через ткань, тряпку. Если Вы заблудились, то постарайтесь определить, в какую сторону больше вытягивает дым, значит, вероятней всего там дверной проем.
Примечание: Во время пожара в подвале из-за слабого притока воздуха возникает очень высокая температура, так что можно ориентироваться по температуре воздуха и на ощупь по стенам. Тем не менее, если выход не найден, то не отчаивайтесь, лягте в проходе, где сравнительно не очень высокая температура, и постарайтесь чем-нибудь накрыться.
И последнее. Если вы все же решили спасаться через сильно задымленный коридор, что крайне опасно, то советуем захватить намоченную плотную ткань, которой следует накрыться и двигаться пригнувшись либо ползком. Плотная ткань будет предохранять Вас от дыма и позволит проскочить через незначительные участки с открытым огнем и высокой температурой. Если на Вас надвигается огненный вал, то, не мешкая, падайте, закрыв голову тканью, в этот момент не дышите, чтобы не получить ожогов внутренних органов.
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