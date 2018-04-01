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В Индии при обрушении здания погибли десять человек
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В Индии при обрушении здания погибли десять человек 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: © Flickr / meg and rahul
Четырехэтажное здание обрушилось в индийском городе Индаур в штате Мадхья-Прадеш, в результате 10 человек погибли, многие оказались погребены под завалами, сообщает телеканал NDTV.
По данным ТВ, пять человек могут быть под обломками здания. Семь человек пострадали, причем двое из них находятся в критическом состоянии.
Как сообщил свидетель происшествия, в здание врезался автомобиль, после чего оно рухнуло. На место прибыли силы полиции, проходит спасательная операция.
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