В Индии при обрушении здания погибли десять человек

Четырехэтажное здание обрушилось в индийском городе Индаур в штате Мадхья-Прадеш, в результате 10 человек погибли, многие оказались погребены под завалами, сообщает телеканал NDTV.

#Indore Madhya Pradesh: A building has collapsed near Sarvate bus stand in Indore. People feared trapped, rescue operations underway pic.twitter.com/rH9lQaA4Ow— Naveen Prajapat (@iam_naveenb) 31 марта 2018 г. По данным ТВ, пять человек могут быть под обломками здания. Семь человек пострадали, причем двое из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщил свидетель происшествия, в здание врезался автомобиль, после чего оно рухнуло. На место прибыли силы полиции, проходит спасательная операция.