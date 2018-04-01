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Названы наиболее уязвимые для пожаров регионы
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Названы наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Онучин
Высокий риск пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, в том числе в домах престарелых и инвалидов, в 2018 году прогнозируется более чем в 30 регионах России, включая Москву и Подмосковье, предупреждает центр "Антистихия".
Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.
"Наибольшая вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, прогнозируется на территории республики Саха-Якутия, Приморского и Хабаровского краев (Дальневосточный ФО), Красноярского, Забайкальского краев, республик Бурятия, Тыва, Иркутской, Омской, Новосибирской областей (Сибирский ФО), Свердловской области и Ханты-Мансийского АО (Уральский ФО), Пермского края, Нижегородской, Самарской области, республики Татарстан (Приволжский ФО), Архангельской, Мурманской, Псковской областей, республик Карелия, Коми, Санкт-Петербурга (Севере-Западный ФО)，Владимирской, Московской областей, Москвы (Центральный ФО), Ростовской области и Краснодарского края (Южный ФО), Ставропольского края， республик Дагестан, Чечня, Ингушетия (Северо-Кавказский ФО)" — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что в этом году ожидается сохранение положительной динамики снижения количества техногенных пожаров и погибших при них по сравнению с 2017 годом на 1-2%.
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