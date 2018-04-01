Названы наиболее уязвимые для пожаров регионы

Названы наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы

Высокий риск пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, в том числе в домах престарелых и инвалидов, в 2018 году прогнозируется более чем в 30 регионах России , включая Москву Подмосковье , предупреждает центр "Антистихия".

Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

Отмечается, что в этом году ожидается сохранение положительной динамики снижения количества техногенных пожаров и погибших при них по сравнению с 2017 годом на 1-2%.