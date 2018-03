В МЧС рассказали подробности пожара в рейсовом автобусе в Приморье

Стоит отметить, что до приезда пожарных тушить возгорание водителю автобуса помогали очевидцы и сотрудники оружейного магазина, которые схватили огнетушитель и бросились на помощь.

A post shared by ДПС-Контроль [Приморье] 18+ (@dps__control) on Mar 31, 2018 at 1:54am PDT