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В МЧС рассказали подробности пожара в рейсовом автобусе в Приморье
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В МЧС рассказали подробности пожара в рейсовом автобусе в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Накануне, 31 марта, вна пульт пожарной охраны города Находка поступило сообщение о возгорании на остановке общественного транспорта «Мор. Училище» рейсового автобуса с пассажирами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Стоит отметить, что до приезда пожарных тушить возгорание водителю автобуса помогали очевидцы и сотрудники оружейного магазина, которые схватили огнетушитель и бросились на помощь.
A post shared by ДПС-Контроль [Приморье] 18+ (@dps__control) on Mar 31, 2018 at 1:54am PDT
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