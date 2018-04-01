Пожар вспыхнул в казанском кафе из‐за шашлыка

Приготовление кулинарного блюда спровоцировало крупное возгорание в казанском кафе «Старый амбар». В пресс‐службе ГУ МЧС по Республике Татарстан отметили, что произошла вспышка жиров в вытяжной системе над мангалом с углями.

Инцидент зафиксировали минувшей ночью на проспекте Ямашева. У здания загорелась кровля и мансардный этаж, где расположены технические помещения.

Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших.

Люди покинули помещение до приезда экстренных служб. В 00:04 (мск) пожар локализовали, в 00:22 (мск) потушили. Очевидцы опубликовали в Сети первые кадры с места происшествия.

В настоящее время ведется разборка конструкций. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.