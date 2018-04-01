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Пожар вспыхнул в казанском кафе из‐за шашлыка
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Пожар вспыхнул в казанском кафе из‐за шашлыка 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Приготовление кулинарного блюда спровоцировало крупное возгорание в казанском кафе «Старый амбар». В пресс‐службе ГУ МЧС по Республике Татарстан отметили, что произошла вспышка жиров в вытяжной системе над мангалом с углями.
Инцидент зафиксировали минувшей ночью на проспекте Ямашева. У здания загорелась кровля и мансардный этаж, где расположены технические помещения.
Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших.
Люди покинули помещение до приезда экстренных служб. В 00:04 (мск) пожар локализовали, в 00:22 (мск) потушили. Очевидцы опубликовали в Сети первые кадры с места происшествия.
В настоящее время ведется разборка конструкций. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее на рынке «Тропарево» в Новой Москве загорелись торговые павильоны. Сведений о пострадавших не было.
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