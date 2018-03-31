В Казани горит крыша ресторана

"В 22:39 мск поступило сообщение, горела кровля пять квадратных метров. Люди вышли самостоятельно до приезда пожарных", — рассказал представитель пресс-службы.

На данный момент пожар не потушен. На месте происшествия работают экстренные службы.