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В Казани горит крыша ресторана
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В Казани горит крыша ресторана 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Крыша ресторана «Старый амбар» загорелась в Казани на проспекте Фатиха Амирхана. Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно до приезда пожарных, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
"В 22:39 мск поступило сообщение, горела кровля пять квадратных метров. Люди вышли самостоятельно до приезда пожарных", — рассказал представитель пресс-службы.
На данный момент пожар не потушен. На месте происшествия работают экстренные службы.
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