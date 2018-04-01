Пожар в ресторане в Казани возник из-за вспышки в вытяжке при приготовлении блюда на углях

"Предварительная причина пожара — вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 450 кв. м, погибших и пострадавших нет.

Вечером 31 марта в здании ресторана «Старый амбар» загорелась кровля, сообщение об этом поступило в ГУ МЧС в 22:39 мск. Все люди покинули помещение до приезда пожарных, в 00:04 мск воскресенья пожар был локализован, в 00:22 мск — потушен.