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Пожар в ресторане в Казани возник из-за вспышки в вытяжке при приготовлении блюда на углях
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Пожар в ресторане в Казани возник из-за вспышки в вытяжке при приготовлении блюда на углях 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Причиной пожара в ресторане «Старый амбар» в Казани, произошедшего минувшей ночью, по предварительным данным, стала вспышка жиров в вытяжной системе над мангалом с углями, сообщила в воскресенье пресс— служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.
"Предварительная причина пожара — вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 450 кв. м, погибших и пострадавших нет.
Вечером 31 марта в здании ресторана «Старый амбар» загорелась кровля, сообщение об этом поступило в ГУ МЧС в 22:39 мск. Все люди покинули помещение до приезда пожарных, в 00:04 мск воскресенья пожар был локализован, в 00:22 мск — потушен.
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