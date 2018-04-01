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Казанский ресторан вспыхнул из-за вспышки жиров
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Казанский ресторан вспыхнул из-за вспышки жиров 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Экспресс-газета
Причиной ночного пожара в ресторане «Старый амбар» в Казани, по предварительным данным, стала вспышка жиров в вытяжке над мангалом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.
В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 450 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.
Вечером 31 марта загорелась кровля ресторана «Старый амбар», сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 22:39. Посетители успели покинуть здание до приезда пожарных. В 00:04 пожар был локализован, в 00:22— потушен, передает ТАСС.
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