Казанский ресторан вспыхнул из-за вспышки жиров

Причиной ночного пожара в ресторане «Старый амбар» в Казани , по предварительным данным, стала вспышка жиров в вытяжке над мангалом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 450 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.