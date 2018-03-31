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Поставщик оборудования в ТК Татарстана рассказал о ситуации с противопожарной безопасностью
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Поставщик оборудования в ТК Татарстана рассказал о ситуации с противопожарной безопасностью 

RT на русском 26 минут назад
Глава татарстанской фирмы-поставщика оборудования, обслуживающей статусные здания и торговые комплексы зарубежных ритейлеров, рассказал изданию «Реальное время» о противопожарной безопасности на объектах. «До сих пор мы постоянно сталкивались с тем, что подавляющее большинство владельцев объектов Казани отказывались заключать договор на обслуживание автоматических пожарных систем контроля. Её просто отключали, чтобы, не дай бог, не пугала посетителей», — заявил он на условиях анонимности.
По его словам, пожарная безопасность давно перестала быть технической проблемой, речь идёт о нежелании работать по правилам.
Собеседник выразил мнение, что бороться с этим можно лишь с помощью жёсткого надзора и контроля.
Ранее Nation News сообщало, что торговые центры в Карелии решили проверить на пожарную безопасность.
RT на русском: последние новости
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