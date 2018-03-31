Поставщик оборудования в ТК Татарстана рассказал о ситуации с противопожарной безопасностью

Глава татарстанской фирмы-поставщика оборудования, обслуживающей статусные здания и торговые комплексы зарубежных ритейлеров, рассказал изданию «Реальное время» о противопожарной безопасности на объектах. «До сих пор мы постоянно сталкивались с тем, что подавляющее большинство владельцев объектов Казани отказывались заключать договор на обслуживание автоматических пожарных систем контроля. Её просто отключали, чтобы, не дай бог, не пугала посетителей», — заявил он на условиях анонимности.

По его словам, пожарная безопасность давно перестала быть технической проблемой, речь идёт о нежелании работать по правилам.

Собеседник выразил мнение, что бороться с этим можно лишь с помощью жёсткого надзора и контроля.