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Пенсионерка зацепилась за карниз, выпав из окна. Видео
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Пенсионерка зацепилась за карниз, выпав из окна. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В субботу, 31 марта, в Москве пожилая женщина выпала из окна, но ее спас карниз и прибывшие на место происшествия спасатели. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах
Инцидент произошел на Проспекте Вернадского. 81-летняя пенсионерка выпала из окна, но зацепилась ногой за карниз и повисла на окне вниз головой.
Позже в МЧС уточнили, что пожилую женщину спасли от падения с высоты прибывшие на место происшествия сотрудники спасательной службы. Дверь квартиры была заперта, поэтому спасателям пришлось ее выломать
Ранее стало известно о том, что сотрудники полиции устанавливают личность преступника, который продал 82‐летней жительнице Санкт‐Петербурга биологически активные добавки на крупную сумму денег.
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