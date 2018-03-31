В Саратовской области участились пожары

В Балашовском районе в субботу 31 марта днем сгорел жилой дом.

Отметим, что в последнее время в регионе участились случаи пожаров, в первую очередь — в жилом секторе. Часто это связано с нарушением безопасности при пользовании электроприборами. А также — во время курения в пьяном виде.

Что стало причиной пожара в селе Репное Балашовского района — пожарным еще предстоит разобраться. Сигнал тревоги поступил огнеборцам в 15:53.

Прибывшие на место инцидента огнеборцы обнаружили, что горело жилое строение площадью 36 кв. метров. К счастью, пострадавших нет. Пожар был потушен в течение получаса силами 7 пожарных и 2 спецмашин.