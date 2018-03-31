Ещё
В Саратовской области участились пожары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратовской области участились пожары 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В Балашовском районе в субботу 31 марта днем сгорел жилой дом.
Отметим, что в последнее время в регионе участились случаи пожаров, в первую очередь — в жилом секторе. Часто это связано с нарушением безопасности при пользовании электроприборами. А также — во время курения в пьяном виде.
Что стало причиной пожара в селе Репное Балашовского района — пожарным еще предстоит разобраться. Сигнал тревоги поступил огнеборцам в 15:53.
Прибывшие на место инцидента огнеборцы обнаружили, что горело жилое строение площадью 36 кв. метров. К счастью, пострадавших нет. Пожар был потушен в течение получаса силами 7 пожарных и 2 спецмашин.
Новости Саратова: последние новости
Саратовцы жалуются на эвакуации «для галочки» В Саратове завоют сирены В торговых центрах Саратовской области идет тотальная проверка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе434
Сотрудник консульства США показал журналистам неприличный жест120
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»24
Состояние Савченко резко ухудшилось53
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО51
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение