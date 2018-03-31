Ликвидирован пожар на базе отдыха «Шавская долина» в Кстовском районе

ГУ МЧС России по Нижегородской области Ликвидирован пожар на базе отдыха «Шавская долина» в Кстовском районеВ 15-23 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Нижегородской области поступило сообщение о пожаре на кровле административного здания на базе отдыха «Шавская долина» в Кстовском районе Нижегородской области.

К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Из здания было эвакуировано 29 человек, в том числе 7 человек персонала, 5 детей. Никто не пострадал. Принятыми мерами в 16-13 пожар был локализован на площади 429 кв.м. В 16-40 — ликвидировано открытое горение. В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 47 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 34 человека личного состава и 10 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 31.03.18. Видео с пожара на базе отдыха в Кстовском районе

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