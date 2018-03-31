СК использует любую информацию, полученную от родных погибших в Кемерово

"Я благодарен вам, друзья, за то, что вы при таком эмоциональном состоянии, которое мне не понять… нам помогаете, и помогайте, пожалуйста. Любую полезную информацию, поверьте, пожалуйста, мы обязательно используем", — сказал Бастрыкин.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.