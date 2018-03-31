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СК использует любую информацию, полученную от родных погибших в Кемерово
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СК использует любую информацию, полученную от родных погибших в Кемерово 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил родственникам погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово, что ведомство будет использовать любую полезную информацию, полученную от них, видеозапись встречи опубликована в Telegram-канале ведомства.
"Я благодарен вам, друзья, за то, что вы при таком эмоциональном состоянии, которое мне не понять… нам помогаете, и помогайте, пожалуйста. Любую полезную информацию, поверьте, пожалуйста, мы обязательно используем", — сказал Бастрыкин.
В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Свечи, цветы и игрушки\: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово
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