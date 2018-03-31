Тяжелобольного ребенка доставили в Нижний Новгород спецбортом МЧС

Спецборт МЧС доставил тяжелобольного ребенка из Грозного в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

«Спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяли оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета из Грозного в Нижний Новгород», — говорится в сообщении.

Санитарно-авиационную эвакуацию ребенка осуществил самолет Ан-148. На протяжении полета юного пациента сопровождали специалисты центрального аэромобильного спасательного отряда.

Теперь высококвалифицированную медицинскую помощь окажут врачи Приволжского исследовательского медицинского университета.

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