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Бастрыкин наградил кемеровчан, спасавших людей во время пожара
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Бастрыкин наградил кемеровчан, спасавших людей во время пожара 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Председатель СК РФ вручил ведомственные награды кемеровчанам, спасавшим людей во время пожара в торговом центре
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