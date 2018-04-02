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В Якутии спасли 15 замерзающих водителей
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В Якутии спасли 15 замерзающих водителей 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Главный региональный
В Якутии пятнадцать человек были спасены после того, как их автомобили застряли на дороге, занесенной снегом, передает НСН.
Об этом сообщили представители Службы спасения республики Саха. Отмечается, что инцидент произошел 31 марта. Три автомобиля передвигались по дороге в условиях сильного ветра и пурги, в результате машины попали в снежный плен.
Вызволяли их оттуда спасатели и волонтеры при помощи трактора и вездеходов, пишут «Дни.ру». Все пострадавшие, в том числе шестеро детей были благополучно эвакуированы до места назначения.
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