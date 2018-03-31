Сотрудники экстренной службы спасли 12 человек в Якутии

Жительница Якутска сообщила о пропаже родственников, которые уехали на рыбалку. Благодаря звонку женщины «Службе спасения РС (Я)», удалось предотвратить гибель 12 человек, сообщил телеканал «Якутия 24».

О пропаже людей спасатели узнали 30 марта.

Поступило сообщение от жительницы Якутска о том, что ее родные с детьми уехали на рыбалку в Кобяйский улус в район поселка Батамай и не вернулись в положенное время

пресс-служба

ГКУ «Служба спасения РС (Я)».

Спасатели в районе поселка Батамай обнаружили пропавших людей, у которых сломался автомобиль. Рыбаки сообщили, что в помощи нуждаются еще несколько человек. Их машины застряли в снегу. Благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось спасти жизни 12 человек, из них четверо — дети.