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Сотрудники экстренной службы спасли 12 человек в Якутии
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Сотрудники экстренной службы спасли 12 человек в Якутии 

360tv.ru 36 минут назад
Жительница Якутска сообщила о пропаже родственников, которые уехали на рыбалку. Благодаря звонку женщины «Службе спасения РС (Я)», удалось предотвратить гибель 12 человек, сообщил телеканал «Якутия 24».
О пропаже людей спасатели узнали 30 марта.
Поступило сообщение от жительницы Якутска о том, что ее родные с детьми уехали на рыбалку в Кобяйский улус в район поселка Батамай и не вернулись в положенное время
пресс-служба
ГКУ «Служба спасения РС (Я)».
Спасатели в районе поселка Батамай обнаружили пропавших людей, у которых сломался автомобиль. Рыбаки сообщили, что в помощи нуждаются еще несколько человек. Их машины застряли в снегу. Благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось спасти жизни 12 человек, из них четверо — дети.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ спасли двух рыбаков, которых унесло на лодке в Баренцево море.
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