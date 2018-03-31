Глава фирмы-собственника ТЦ «Зимняя вишня» заявила, что чувствует вину

КЕМЕРОВО , 31 мар — РИА Новости . Гендиректор компании ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", собственника здания торгового центра "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 64 человека, заявила в суде, что чувствует себя виновной в гибели людей.

Юлии Богдановой предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По данным СК, Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не предпринимала мер к устранению недостатков. В субботу в Заводском районном суде Кемерово проходит заседание по избранию меры пресечения.

"Я делала все для того, чтобы гости, которые приходят в ТРК, были в безопасности, им было комфортно и удобно. Два года работая на этом предприятии, я изо дня в день заботилась об этом", — ответила Богданова на вопрос журналистов, признает ли она себя виновной в трагедии.

Ранее адвокат Богдановой заявил, что она не признает своей вины.

По ее словам, дирекция не получала никаких жалоб от охраны, но собиралась менять ее. "Может быть, именно поэтому последние несколько месяцев охрана вообще не докладывала ни о чем", — сказала она.

Журналисты спросили ее, чувствует ли она себя виновной. "Конечно, я чувствую себя виновной, в том числе потому (тут Богданова сделала большую паузу, подбирая слова — ред.) что погибли люди, это ужасно, это дети", — ответила она.

"Я хочу быть рядом со своей семьей, хочу сотрудничать со следствием, прошу учесть состояние моего здоровья, справки, которые представлены, и избрать мне меру пресечения в виде домашнего ареста", — сказала Юлия Богданова, еле сдерживая слезы.

Она заявила журналистам, что жалеет, что пожарные не пустили ее в здание помогать спасению людей. "Я очень жалею, что пожарные не пустили меня в здание", — заявила она.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.