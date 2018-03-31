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На севере Москвы произошёл пожар
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На севере Москвы произошёл пожар в жилом доме 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В одной из квартир 35-этажного жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве произошёл пожар. Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что дом располагается по адресу: Ленинградское шоссе, 108. Загорелась квартира на 29-м этаже.
По данным столичного управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16:20. Площадь возгорания составил 15 квадратных метров. В 16:59 пожар был ликвидирован.
Ранее в Нижегородской области произошёл пожар на базе отдыха.
Также URA.RU передавало, что трое детей погибли при пожаре на Урале.
RT на русском: последние новости
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