На ВИЗе парень выпрыгнул с балкона, когда в его квартире возник пожар

Сегодня вечером загорелась квартира на втором этаже хрущёвки по адресу Заводская, 18. На место ЧП примчались три пожарных машины. Спасатели эвакуировали из подъезда десять человек, в том числе — семь детей. По словам очевидцев, сам хозяин полыхающей квартиры выбрался через балкон, когда на нём уже горела куртка.

— Парень выбежал от шокового состояния на балкон, предварительно выбив стекло, — рассказала местная жительница Полина, — он кричал, чтобы вызвали пожарных. Потом он решил спрыгнуть. Внизу растянули плед, и он выпал на него. Когда приехала машина скорой помощи, его под капельницей увезли в больницу. Пожар потушили быстро, но соседи внизу жаловались, что их затопило.

Известно, что молодой человек госпитализирован в ожоговый центр в тяжелом состоянии. В МЧС уточнили, что в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 13 человек личного состава.

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