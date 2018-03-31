МЧС за один день проверило все калужские больницы, интернаты и дома престарелых 

31 марта МЧС провело пожарно-тактические занятия во всех больницах, школах-интернатах, домах престарелых и других объектах Калужской области с круглосуточным пребыванием людей. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калужской области, в ходе этих учений был обследован 91 объект. Проверялись наличие и исправность автоматической пожарной сигнализации, средств самоспасения и пожаротушения, соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности. Персонал каждого объекта прошел инструктаж по технике пожарной безопасности. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области В ходе обследования нарушений правил пожарной безопасности обнаружено не было. Выявленные во время предыдущих проверок нарушения устранены в полном объеме. Как ранее сообщала «Калуга 24», в течение этой недели сотрудниками МЧС и прокуратуры были проверены все крупные торговые и торгово-развлекательные центры Калужской области. В большинстве из них были выявлены нарушения. Проверки начались после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.