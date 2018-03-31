В саратовской девятиэтажке сгорела сауна

Местные жители давно жаловались на неподходящее соседство.

Помывочное заведение располагалось на 1-м этаже многоквартирного дома в поселке Солнечный. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.

Парилка загорелась 31 марта в доме 9А на улице Батавина.

Жильцы дома говорят, что в сауне по ночам было многолюдно: слышались музыка, веселье, в том числе с представительницами женского пола.