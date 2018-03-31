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В саратовской девятиэтажке сгорела сауна
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В саратовской девятиэтажке сгорела сауна 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Местные жители давно жаловались на неподходящее соседство.
Помывочное заведение располагалось на 1-м этаже многоквартирного дома в поселке Солнечный. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.
Парилка загорелась 31 марта в доме 9А на улице Батавина.
Жильцы дома говорят, что в сауне по ночам было многолюдно: слышались музыка, веселье, в том числе с представительницами женского пола.
На месте работали пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Выясняется, имел ли право предприниматель, которому принадлежит сауна, размещать ее в жилом многоквартирном доме.
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