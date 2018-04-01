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В МЧС рассказали о стремительном развитии пожара в «Зимней вишне»
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В МЧС рассказали о стремительном развитии пожара в «Зимней вишне» 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Пожар и задымление в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово были стремительными и лавинообразными, все произошло на считанные секунды, сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.
Еникеев сообщил, что по мере распространения задымления в ТЦ стали срабатывать датчики. «Первый сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой зоне. Еще через девять секунд сработал соседний датчик, через 15-17 секунд сработал датчик в вентиляционной камере на пятом этаже, через 39 секунд — в лифтовом холле», — приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что пожар и задымление развивались лавинообразно в течение менее минуты.
По словам главного госинспектора по пожнадзору, настолько стремительное развитие событий произошло в том числе из-за поролоновых кубиков в сухом бассейне, где возникло возгорание. Кроме того, на это повлияла приточная вентиляция, которая не отключилась в момент пожара.
Он сообщил, что приемно-передающие устройства, контрольные приборы работы систем противопожарной защиты переданы в Следственный комитет для экспертиз. СК устанавливает причины пожара и условия, повлекшие гибель людей.
Ранее в воскресенье в Сети появилось видео, которое демонстрирует вырезанные секунды из записи о начале возгорания в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.
Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.
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