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Бастрыкин пообещал новые задержания по делу о пожаре в Кемерове
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Бастрыкин пообещал новые задержания по делу о пожаре в Кемерове 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Следователи намерены найти всех виновных в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во время встречи с родственниками погибших и пострадавших, сообщается на сайте ведомства.
«Расследование проводится наиболее компетентными специалистами, работа следственной группы ведется в круглосуточном режиме, и все это с целью установления каждого, чье преступное действие либо бездействие привели к человеческим жертвам», — цитирует слова Бастрыкина пресс-служба. Председатель СК подчеркнул, что следствие не ограничится нынешними задержаниями, и «круг лиц будет расширяться».
Жители Кемерова попросили Бастрыкина проверить работу пожарных и спасателей в ТЦ.
В результате пожара в «Зимней вишне» 25 марта погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Основная версия следователей — неисправность проводки. В МЧС считают, что речь может идти о поджоге. Следствие также установило, в здании не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. По делу о пожаре арестованы семь человек: гендиректор торгового центра Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, инженер-конструктор противопожарной системы Игорь Полозиненко, ее монтажник Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, гендиректор компании-владельца торгового центра Юлия Богданова и экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.
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