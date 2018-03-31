Бастрыкин поручил проверить претензии к работе экстренных служб в Кемерово

"В связи с поступившими обращениями Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе. Он поручил следователям тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, и в частности претензии к работе экстренных служб при пожаре", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин пообещал проводить встречи с потерпевшими регулярно и предложил жителям помощь в решении других социальных проблем.

"Мы стоим на защите прав потерпевших, и если вам нужна помощь в решении каких-то житейских вопросов, в плане оказания медицинской помощи, решения жилищных проблем, готов обратиться в соответствующие структуры и, надеюсь, мне не откажут", — добавил он.