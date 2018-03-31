Ещё
Бастрыкин поручил проверить претензии к работе экстренных служб в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бастрыкин поручил проверить претензии к работе экстренных служб в Кемерово 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с жителями Кемерово, где в минувшие выходные в результате крупного пожара погибли десятки людей, пообещал проверить претензии к работе экстренных служб при пожаре, сообщается на сайте СК РФ.
"В связи с поступившими обращениями Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе. Он поручил следователям тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, и в частности претензии к работе экстренных служб при пожаре", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин пообещал проводить встречи с потерпевшими регулярно и предложил жителям помощь в решении других социальных проблем.
"Мы стоим на защите прав потерпевших, и если вам нужна помощь в решении каких-то житейских вопросов, в плане оказания медицинской помощи, решения жилищных проблем, готов обратиться в соответствующие структуры и, надеюсь, мне не откажут", — добавил он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
РИА Новости: последние новости
Первый этап поисково-спасательных работ в Кемерово должны завершить к 18.00 В Нижегородской области локализовали пожар на базе отдыха СК готов потребовать у Австралии выдачи совладельца ТЦ в Кемерово
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»363
Миллиардеру Магомедову не дали улететь в Майами97
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей27
Братьев Магомедовых заподозрили в хищении рекордной суммы67
Полыхающая столичная высотка попала на видео22
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение