Бастрыкин поручил проверить претензии к работе экстренных служб в Кемерово 

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с жителями Кемерово, где в минувшие выходные в результате крупного пожара погибли десятки людей, пообещал проверить претензии к работе экстренных служб при пожаре, сообщается на сайте СК РФ.
"В связи с поступившими обращениями Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе. Он поручил следователям тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, и в частности претензии к работе экстренных служб при пожаре", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин пообещал проводить встречи с потерпевшими регулярно и предложил жителям помощь в решении других социальных проблем.
"Мы стоим на защите прав потерпевших, и если вам нужна помощь в решении каких-то житейских вопросов, в плане оказания медицинской помощи, решения жилищных проблем, готов обратиться в соответствующие структуры и, надеюсь, мне не откажут", — добавил он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).