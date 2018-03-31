Бастрыкин поручил проверить претензии к работе экстренных служб при пожаре в Кемерове 

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с жителями Кемерова пообещал проверить претензии к работе экстренных служб при пожаре 25 марта. Ранее стало известно, что от граждан поступило несколько таких сообщений. Бастрыкин поручил следователям тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших. Глава СКР также пообещал проводить встречи с потерпевшими регулярно и предложил жителям помощь в решении других социальных проблем. Пожар в четырехэтажном торговом центре в минувшее воскресенье унес жизни 64 человек. Возбуждено уголовное дело, несколько человек уже арестованы.