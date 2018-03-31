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В Ростове из «Горизонта» эвакуировали людей
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В Ростове из «Горизонта» эвакуировали людей 

161.ru 26 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня вечером в ростовском торговом центре «Горизонт» объявили эвакуацию. Посетители ТЦ не на шутку перепугались, но оказалось, что никакой реальной опасности нет. Здесь проходит учебная пожарная тревога. — На месте нет ни одной полицейской машины, а сотрудники «Горизонта» говорят, что проверка неофициальная. Просто само руководство торгового центра после трагедии в Кемерово решило себя проверить, — рассказал корреспондент 161.ru с места событий. Сейчас специалисты осматривают здание торгового центра и выясняют, готов ли он к ЧП. Вчера спецслужбы оцепили территорию вокруг нового ростовского стадиона. Здесь проходили антитеррористические учения.
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