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Взбудораживший хабаровчан пожар оказался палом травы
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Взбудораживший хабаровчан пожар оказался палом травы 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Полыхавший в ночь с пятницы на субботу пожар не оставил равнодушными многих жителей города, наблюдавшими за эти явлением. Как сообщает портал DVHAB.RU, сотни хабаровчан из своих квартир наблюдали за тем, как огненные языки пламени полыхали на левом берегу Амура.
В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю рассказали, по данным космического мониторинга, за прошедшие сутки на территории региона было зафиксировано 18 термических аномалий.
«По результатам проведенной проверки было установлено, что 6 из них — это горение сухой растительности. Палы травы отмечаются в южных районах края, а также на островных территориях Хабаровска», — сообщили сотрудники МЧС, комментируя данную ситуацию.
Как отметили в МЧС, пал сухой травы наблюдался и непосредственно рядом с Хабаровском. При этом очевидно, что данное возгорание имеет антропогенное происхождение.
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