Вице‐губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объяснил свои извинения на коленях

Вице‐губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объяснил, почему решил стать на колени перед кемеровчанами. Об этом он рассказал в эфире «Вестей в субботу» на телеканале «Россия 1».

Когда были попытки нападать на власть, я вел себя жестко и буду дальше точно так же делать. Когда наши люди обращаются за помощью, и если такая трагедия, я считаю, что мы всегда должны извиниться. Поэтому я поклонился людям и встал перед ними на колени. Преклонил колено за их горе и за ту ситуацию, в которую они попали

— Сергей Цивилев.

По словам

вице-губернатора, в этот момент ему было не по себе. Но он счел возможным опуститься на колени перед сильными людьми, которые, по словам Сергея Цивилева, перед тем «… прошли огонь, воду и медные трубы».

Некоторые участники встретили его жест неодобрительным гулом, другие поддержали. Цивилев обратился к собравшимся напрямую и сказал, что хотел бы попросить у них прощения. После этого собравшиеся стали аплодировать чиновнику.

Цивилев приступил к работе в регионе за несколько недель до трагедии в «Зимней вишне».

Вице-губернатор

подчеркнул, что за первые недели работы в Кемеровской области успел познакомиться со многими кемеровчанами, сообщило ИА Nation News.

Пожар в торгово-развлекательном

центре «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресенье, 25 марта. При пожаре погибли 64 человека. Более 60 пострадали. Ранее стало известно, что при пожаре погиб 41 ребенок.