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Вице‐губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объяснил свои извинения на коленях
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Вице‐губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объяснил свои извинения на коленях 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вице‐губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объяснил, почему решил стать на колени перед кемеровчанами. Об этом он рассказал в эфире «Вестей в субботу» на телеканале «Россия 1».
Когда были попытки нападать на власть, я вел себя жестко и буду дальше точно так же делать. Когда наши люди обращаются за помощью, и если такая трагедия, я считаю, что мы всегда должны извиниться. Поэтому я поклонился людям и встал перед ними на колени. Преклонил колено за их горе и за ту ситуацию, в которую они попали
— Сергей Цивилев.
По словам
вице-губернатора, в этот момент ему было не по себе. Но он счел возможным опуститься на колени перед сильными людьми, которые, по словам Сергея Цивилева, перед тем «… прошли огонь, воду и медные трубы».
Некоторые участники встретили его жест неодобрительным гулом, другие поддержали. Цивилев обратился к собравшимся напрямую и сказал, что хотел бы попросить у них прощения. После этого собравшиеся стали аплодировать чиновнику.
Цивилев приступил к работе в регионе за несколько недель до трагедии в «Зимней вишне».
Вице-губернатор
подчеркнул, что за первые недели работы в Кемеровской области успел познакомиться со многими кемеровчанами, сообщило ИА Nation News.
Пожар в  торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресенье, 25 марта. При пожаре погибли 64 человека. Более 60 пострадали. Ранее стало известно, что при пожаре погиб 41 ребенок.
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