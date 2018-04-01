Кузбасс возглавил вставший на колени зам Тулеева Цивилев

обвинил в пиаре

Игоря Вострикова , у которого в огне погибла вся семья, а потом встал на колени перед жителями Кемерово

Тулеев подал в отставку утром 1 апреля, объяснив, что не может больше возглавлять область с таким тяжелым моральным грузом — после пожара, в котором погибли 64 человека. Он руководил Кузбассом более 20 лет.

Отставка была принята почти мгновенно, сразу же указом президента Путина назначен врио региона. Через несколько минут ЦИК подтвердил дату выборов губернатора области — они пройдут 9 сентября.

Обращение Тулеева к жителям региона было опубликовано его пресс-службой на YouTube. Уходящий губернатор заявил, что после пожара в «Зимней вишне» «делал все что мог». «Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — сказал он.

После пожара в Кемерово Тулеев возмутил своим поведением многих россиян. Прежде всего тем, что не появился на месте трагедии и не вышел к собравшимся 27 марта на стихийный митинг кемеровчанам, требовавшим его отставки и правды о числе погибших. Кроме того, митинговавших родственников погибших Тулеев назвал «бузотерами», «раскачивающими ситуацию», а за трагедию извинился только перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. По официальным данным, жертвами этого ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.