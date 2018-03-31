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СКР по просьбе родственников погибших в Кемерове проверит работу пожарных
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СКР по просьбе родственников погибших в Кемерове проверит работу пожарных 

Говорит Москва 1 час назад
Он поручил проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, в частности, претензии к работе экстренных служб. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Ранее Бастрыкин пообещал привлечь к ответственности каждого, чьё преступное действие или бездействие привели к жертвам. Как сказал председатель СКР, следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, круг лиц будет расширяться. Он также заверил, что проверяются все без исключения версии причин возгорания в «Зимней вишне».
Пока в деле о пожаре семь фигурантов.
Возгорание в торгово-развлекательном центре в Кемерове произошло в минувшее воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
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