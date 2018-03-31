СКР по просьбе родственников погибших в Кемерове проверит работу пожарных

Он поручил проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, в частности, претензии к работе экстренных служб. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее Бастрыкин пообещал привлечь к ответственности каждого, чьё преступное действие или бездействие привели к жертвам. Как сказал председатель СКР , следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, круг лиц будет расширяться. Он также заверил, что проверяются все без исключения версии причин возгорания в «Зимней вишне».

Пока в деле о пожаре семь фигурантов.