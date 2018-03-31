Кампания по озеленению населенных пунктов затронет более 700 деревень в Тибете в этом году

Лхаса, 31 марта / Синьхуа / — В прошлом году в Тибете стартовала первая кампания, направленная на озеленение высокогорных населенных пунктов, в рамках которой посадка деревьев затронула 113 деревень и 21683 домохозяйства. В этом году мерами по облесению будет охвачено более 700 деревень, чтобы в отдаленных селеньях крыши мира выросло как можно больше зеленых деревьев.

Как сообщили в управлении лесного хозяйства Тибетского автономного района, в регионе с каждым годом увеличиваются средства на строительство и охрану экологии лесного хозяйства, объем которых в прошлом году составил 3,602 млрд юаней, увеличившись на 200 млн юаней по сравнению с 2016 годом. Это стало гарантией для стабильного осуществления ряда ключевых проектов по лесоразведению и озеленению, возобновлению лесного массива на бывших пахотных угодьях, предупреждению и борьбе с опустыниванием, охране и восстановлению водно-болотных угодий, охране естественных лесов, предотвращению лесных пожаров и борьбе с вредителями. В этом году предстоит закончить работы по осуществлению лесонасаждений, включая меры по профилактике и борьбе с опустыниванием, на территории площадью свыше 1,1 млн му /1 га — 15 му/, которые охватят 754 деревни и 66232 домохозяйства.

Кампания, направленная на озеленение населенных пунктов региона, рассчитана на 2 года — с 2017 по 2019 гг. -0-