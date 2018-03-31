Александр Бастрыкин пообещал родственникам погибших при пожаре приезжать в Кемерово каждые 10 дней 

Глава Следственного комитета встретился с родственниками погибших и пострадавших из-за крупного возгорания в комплексе в субботу, 31 марта.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал родственникам жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и пострадавшим приезжать в Кемерово раз в 10 дней.
Глава Следственного комитета встретился с родственниками погибших и пострадавших из-за крупного возгорания в комплексе в субботу, 31 марта.
— Все вопросы, которые были заданы, он отвечал, ни от одного вопроса не ушел. Сказал, что раз в 10 дней он сюда будет приезжать. Просил присутствующих подготовить к его приезду вопросы, — цитирует РИА Новости директора Института Сербского Зураба Кекелидзе, присутствовавшего на встрече.
Кроме того, Александр Бастрыкин дал жителям обещание тщательно расследовать дело о пожаре и предложил кемеровчанам помощь в решении других проблем социального характера.
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