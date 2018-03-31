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Корейский чудо-лифт спасает людей из высоток
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Корейский чудо-лифт спасает людей из высоток 

Techdiver 1 час назад
Фото: Techdiver
Общеизвестно, что пожарные лестницы не способны достать до верхних этажей многоэтажных зданий. Даже при оперативно организованном тушении возгорания люди в многоэтажках предоставлены сами себе и часто обречены.
При этом общеподъездные балконы распространены в том числе и в российских многоэтажках. Посмотрите, как такие балконы задействуются корейской компанией Neri-Go.
Встав на платформу 60х60 см, держась за поручень и нажав ногой на педаль, оперативно спуститься вниз на них могут и взрослые, и дети — разумеется, после обучения такой эвакуации.
Экстренный лифт работает без электричества. Платформа начинает спускаться на нижний этаж под весом пользователя, а когда он сходит с нее, платформа автоматически возвращается в свое исходное положение на верхнем этаже.
При пожаре самый ценный ресурс — это время. С такой системой люди могут проводить эвакуацию самостоятельно еще до приезда экстренных служб.
Система доступна всем заинтересованным застройщикам и продается, например, на сайте государственного южнокорейского агентства KOTRA.
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