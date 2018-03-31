Сотрудники МЧС проверили ТРЦ «Макси» в Петрозаводске

Инспекторы осмотрели все помещения, а персонал и посетители были эвакуированы на улицу. Проверки торгово-развлекательных центров на территории Республики Карелия продолжаются. 30 марта инспекторы осмотрели ТРЦ «Макси», который расположен в самом центре города Петрозаводска . Как сообщает пресс-служба МЧС Карелии, осмотр начался с детального изучения нормативной документации объекта. Проверку проводил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Петрозаводска Алексей Павлович Смородов, совместно с заместителем прокурора города Петрозаводска Константином Сергеевичем Лебединским. Также в проверке участвовали сотрудники испытательной пожарной лаборатории Республики Карелия, представители объекта и организации, обслуживающей системы пожарной безопасности.

В ходе поэтажного обхода центра были проверены абсолютно все помещения, как торговые залы, так и бытовые помещения, вентиляционные камеры, электрощитовые, эвакуационные выходы и лестницы. Особое внимание уделялось кинотеатру и детским площадкам.

Вечером того же дня, в 21:00, сотрудниками испытательной пожарной лаборатории производилась проверка работоспособности системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, системы дымоудаления, а также действий персонала торгово-развлекательного центра при пожаре.

В итоге все системы сработали без сбоев, а персонал здания, совместно с посетителями организованно эвакуировались на улицу.