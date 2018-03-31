Ещё
Сотрудники МЧС проверили ТРЦ «Макси» в Петрозаводске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники МЧС проверили ТРЦ «Макси» в Петрозаводске 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Инспекторы осмотрели все помещения, а персонал и посетители были эвакуированы на улицу. Проверки торгово-развлекательных центров на территории Республики Карелия продолжаются. 30 марта инспекторы осмотрели ТРЦ «Макси», который расположен в самом центре города Петрозаводска. Как сообщает пресс-служба МЧС Карелии, осмотр начался с детального изучения нормативной документации объекта. Проверку проводил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Петрозаводска Алексей Павлович Смородов, совместно с заместителем прокурора города Петрозаводска Константином Сергеевичем Лебединским. Также в проверке участвовали сотрудники испытательной пожарной лаборатории Республики Карелия, представители объекта и организации, обслуживающей системы пожарной безопасности.
В ходе поэтажного обхода центра были проверены абсолютно все помещения, как торговые залы, так и бытовые помещения, вентиляционные камеры, электрощитовые, эвакуационные выходы и лестницы. Особое внимание уделялось кинотеатру и детским площадкам.
Вечером того же дня, в 21:00, сотрудниками испытательной пожарной лаборатории производилась проверка работоспособности системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, системы дымоудаления, а также действий персонала торгово-развлекательного центра при пожаре.
В итоге все системы сработали без сбоев, а персонал здания, совместно с посетителями организованно эвакуировались на улицу.
Напомним, 29 марта такая же проверка прошла в ТРК «Лотос Плаза». Проверки торговых центров, инициировала Генеральная прокуратуры России после трагедии в Кемерово.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Появилось видео с посетителями ТЦ в Кемерово, попавшими в огненную ловушку «Родители бросались с кулаками»: как проходила учебная эвакуация в торговом центре Заслуженная артистка России назвала трагедию в Кемерово «террактом против Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардер Магомедов доставлен в суд63
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»263
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность112
В РФ раскрыли крупные бюджетные хищения246
РФ озвучила ответные меры против Британии251
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение