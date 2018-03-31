Глава управы Северное Чертаново знает, как обеспечить пожарную безопасность

Вчера глава управы Чертаново Северное Александр Демин проверил соблюдение пожарной безопасности в жилых домах. В связи с трагедией в Кемерово подобные проверки участились.

Улица Чертановская дом 1А корпус 1. Шестнадцатиэтажка недалеко от метро «Чертановская». На каждом этаже имеется шкаф с двумя пожарными кранами и рукавами. Длина каждого — 20 метров. Диаметр — 51 миллиметр. Рукава без труда могут дотянуться до квартир. Но если длины не хватит, рукава можно соединить друг с другом.

Пожарные шкафы никогда не заперты. Так что в случае чрезвычайной ситуации пользоваться ими могут сами жители.

— Сначала надо позвонить в пожарную часть, отключить электричество в щитке и начать самостоятельное тушение, чтобы препятствовать распространению огня, — осматривая целостность наполнения пожарного шкафа на первом этаже, Александр Демин вспоминает о правилах поведения при возгорании. — В этом доме есть и эвакуационная лестница, и система дымоудаления. Она находится в шахте лифта. Так что безопасность в этом дома обеспечена на все 100.

Если жилой дом имеет больше 9 этажей, то здание обязательно должно быть оборудовано системой пожаротушения, иметь пожарные рукава на лестничных клетках, и систему дымоудаления. Если 9 этажей и меньше — жители могут самостоятельно для своей квартиры приобрести средства пожаротушения в виде огнетушителя

— Но за последние годы возгораний в жилых домах все меньше, — отмечает Демин. — Пожарные машины без труда смогут подать напор воды вплоть до 20-го этажа, да и жители сами следят за безопасностью.

Глава управы Северное Чертаново двенадцать лет своей жизни посвятил службе в пожарной охране. Участвовал в тушении более чем 1000 пожаров по всей Москве . Так что о важности пожарной безопасности он знает не по наслышке.

— Проверки жилых домов я провожу каждую субботу, — Демин осматривает шкаф на последнем этаже. Во всем доме он не находит ни одного нарушения. — Когда я захожу в подъезд, уже в первую секунду вижу все нарушения. Профессиональная привычка.

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