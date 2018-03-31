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СК проводит проверку по факту гибели женщины на пожаре в Ухоловском районе
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СК проводит проверку по факту гибели женщины на пожаре в Ухоловском районе 

АиФ Рязань 42 минуты назад
Фото: МедиаРязань
Утром 31 марта в МЧС поступила информация о пожаре в селе Покровское Ухоловского района, сообщает пресс-служба Главного управления. В результате возгорания повреждена комната в жилом деревянном доме. На пожаре погибла 49-летняя женщина.
Тушили пожар пять человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.
Кроме того, Кораблинском МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины и все обстоятельства произошедшего.
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