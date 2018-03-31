Востриков опубликовал видео эвакуации из кинозалов ТЦ «Зимняя вишня»

Потерявший семью во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Востриков показал запись с камер видеонаблюдения с эвакуацией людей из кинозалов, передает телеканал Москва 24.

По словам мужчины, тот самый зал, в котором погибли дети, был открыт. В кадре видно, что девушка заглядывала внутрь помещения. В тот же момент из других залов уже выбегали люди.

Всего за 15 секунд черный дым заполнил все помещение. Эвакуация продолжалась, но увидеть происходящее у красного зала стало невозможно.

Ранее Игорь Востриков уже рассказывал, что анализировал эту запись и понял, что дверь в кинозал запер некий мужчина, решивший уберечь людей от дыма до прихода спасателей. Помощь к ним не добралась.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», случившийся 25 марта, унес жизнь 41 ребенка, всего погибли 64 человека. Пострадали в инциденте 79 человек.

По делу о возгорании арестованы семеро фигурантов, включая руководство ТЦ, экс-чиновницу Госстройнадзора, сотрудника ЧОП и фирмы, отвечавшей за установку пожарной сигнализации. Все они пробудут под стражей до 25 мая.