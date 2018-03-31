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СК решил потребовать у Австралии выдачи совладельца «Зимней вишни»
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СК решил потребовать у Австралии выдачи совладельца «Зимней вишни» 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
СК готов требовать выдачи находящегося в Австралии совладельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова, владеющего 78% акций торгового центра, заявил на встрече с кемеровчанами председатель СК Александр Бастрыкин.
«Один из учредителей, которому принадлежит 78% акций, сейчас находится в Австралии. Если у нас будут на то основания, мы потребуем его выдачи через механизм оказания правовой помощи. Мы уже предложили ему приехать. Если он считает себя невиновным — пускай приезжает, дает показания, дает объяснения», — передает Life слова Бастрыкина.
Ранее пресс-служба его компании «Кондитерус Ком» сообщила, что совладелец сгоревшего в Кемерово ТРК «Зимняя вишня» миллиардер Денис Штенгелов, который находится в Австралии, собирается вернуться в Россию.
Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека. Однако в среду власти Кемеровской области и правоохранительные органы начали работать с заявлениями, согласно которым количество погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» составляет 78 человек.
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