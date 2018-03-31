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Зрителей воронежского Цирка эвакуировали во время представления из-за пожарной тревоги
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Зрителей воронежского Цирка эвакуировали во время представления из-за пожарной тревоги 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Спасатели отметили, что тактические учения прошли успешно. Зрителей воронежского Цирка эвакуировали по тревоге во время представления в субботу, 31 марта. Как пояснили в ГУ МЧС по Воронежской области, это были совместные пожарно-тактические учения спасателей и работников Цирка. Эвакуацию зрителей провели во время представления, начавшегося в 12.00. Их заранее предупредили, что после последнего номера, перед антрактом, объявят пожарную тревогу. Это сделали, чтобы не срывать представление, пояснил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Хренов. Эвакуировать взрослых и детей спасателям удалось всего за три минуты. Из-за трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, в Воронежской области 27 марта начались и продлятся до середины апреля проверки пожарной безопасности торговых центров и других мест массового скопления людей. Особое внимание специалисты будут уделять наличию и исправности систем пожаротушения, оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения. Здание торгового центра «Зимняя Вишня» в Кемерове загорелось около 16:00 воскресенья, 25 марта. Президент Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Елена Гончарова
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