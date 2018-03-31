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Чудом спаслась: во время пожара в Тюмени пострадала 83-летняя женщина
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Чудом спаслась: во время пожара в Тюмени пострадала 83-летняя женщина 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Накануне днем, 30 марта, в Тюмени на улице Тимирязева загорелся частный дом. По словам очевидцев, огонь охватил одну часть жилого здания и надворные постройки. В результате происшествия пострадала 83-летняя женщина. Ее доставили в больницу с многочисленными ожогами.
— Вызов поступил в 12.58, прибытие бригады скорой помощи в 13.05. Пациентка женщина доставлена в ОКБ 1, — прокомментировали в пресс-службе скорой.
Предварительно, пожар в доме начался по причине короткого замыкания электропроводки. Точную причину специалистам дознания только предстоит выяснить.
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