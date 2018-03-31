Чудом спаслась: во время пожара в Тюмени пострадала 83-летняя женщина

Накануне днем, 30 марта, в Тюмени на улице Тимирязева загорелся частный дом. По словам очевидцев, огонь охватил одну часть жилого здания и надворные постройки. В результате происшествия пострадала 83-летняя женщина. Ее доставили в больницу с многочисленными ожогами.

— Вызов поступил в 12.58, прибытие бригады скорой помощи в 13.05. Пациентка женщина доставлена в ОКБ 1, — прокомментировали в пресс-службе скорой.

Предварительно, пожар в доме начался по причине короткого замыкания электропроводки. Точную причину специалистам дознания только предстоит выяснить.