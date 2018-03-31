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Заводский районный суд Кемерова сегодня изберет меру пресечения в отношении Танзилии Комковой
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Заводский районный суд Кемерова сегодня изберет меру пресечения в отношении Танзилии Комковой 

Авторадио 10 часов назад
Фото: Московский Монитор
Заводский районный суд Кемерова сегодня должен вынести решение в отношении главы кемеровского Госстройнадзора Танзилии Комковой. После трагического пожара она улетела в Москву, чтобы отдохнуть во время траура у подруги. Комкову задержали в столице и доставили в Кемерово принудительно. По версии следствия, женщина не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» без разрешения на строительство. Пожар в Кемерове 25 марта унес жизни 64 человек.
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