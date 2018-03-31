Ещё
Гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Юлия Богданова, являющаяся генеральный директором компании-собственника здания, в котором располагался ТЦ «Зимняя вишня», арестована по решению Заводского суда Кемерово. Ее обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, в результате чего погибли 64 человека, передает НСН.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 25 суток, то есть до 25 мая", — сказал судья Дмитрий Бунтовский.
Пожар в торговом центре в Кемерово случился 25 марта. Возгорание возникло в сухом бассейне в детской зоне на четвертом этаже. Из-за несработавшей пожарной сигнализации и системы пожаротушения здание не успели покинуть и погибли 64 человека, в том числе больше 40 детей.
Газета.Ru: последние новости
В интернете опубликовали видео эвакуации из ТЦ "Зимняя вишня" Антонов: события в Британии лишь предлог для провокации против России МИД: спецслужбы США пытаются контактировать с высылаемыми российскими дипломатами
 Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Латвии возмущены российскими учениями52
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ33
РФ увеличила число высылаемых дипломатов335
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»538
Часть дипломатов РФ не пустят на Украину38
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение