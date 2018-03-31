Гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая

Юлия Богданова, являющаяся генеральный директором компании-собственника здания, в котором располагался ТЦ «Зимняя вишня», арестована по решению Заводского суда Кемерово . Ее обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, в результате чего погибли 64 человека, передает НСН.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 25 суток, то есть до 25 мая", — сказал судья Дмитрий Бунтовский.

Пожар в торговом центре в Кемерово случился 25 марта. Возгорание возникло в сухом бассейне в детской зоне на четвертом этаже. Из-за несработавшей пожарной сигнализации и системы пожаротушения здание не успели покинуть и погибли 64 человека, в том числе больше 40 детей.