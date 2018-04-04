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Врачи рассказали о состоянии 11-летнего мальчика, пострадавшего в Кемерово
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Врачи рассказали о состоянии 11-летнего мальчика, пострадавшего в Кемерово 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
КЕМЕРОВО, 4 апр — РИА Новости. Врачи Кемеровской областной детской клинической больницы отмечают улучшение физического и психологического состояния 11-летнего мальчика, который при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» выпрыгнул с четвертого этажа, ему уже разрешили сидеть, и скоро он сможет ходить, сообщил журналистам в среду заместитель директора медучреждения по хирургической помощи, главный детский нейрохирург региона Константин Ковальков.
"На сегодняшний день мы расцениваем его состояние как удовлетворительное, мальчик идет на поправку большими шагами, ему разрешили сидеть. Планируем, что после осмотра травматолога ему разрешат вставать к этим выходным: скорее всего, в пятницу-субботу мальчик сможет подняться, сможет ходить", — сказал Ковальков.
По его словам, в понедельник ребенку сняли швы с некоторых ран на теле, по легким также отмечается положительная динамика, которую подтвердил последний рентгеновский снимок. «Как клинически, так и рентгенологически проблемы со стороны легких уже разрешились. Психологическое состояние мальчика тоже хорошее: он активен, улыбается, легко идет на контакт, и, в общем-то, строит планы на будущее», — отметил врач.
Во время пожара ребенок, спасаясь от огня, выпрыгнул с четвертого этажа и получил тяжелые травмы. При пожаре он потерял обоих родителей и младшую сестру. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщал РИА Новости, что бабушка станет опекуном мальчика. По данным врачей, у мальчика три бабушки, которые по очереди находятся с ним в больнице.
Ранее сообщалось, что у мальчика диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения. Главной сложностью стали проблемы легких, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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