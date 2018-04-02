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В кемеровской школе, где находился штаб после пожара в ТЦ, начались занятия
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В кемеровской школе, где находился штаб после пожара в ТЦ, начались занятия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Учебный процесс возобновился в кемеровской школе номер семь, где ранее располагался штаб после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщили РИА Новости в секретариате школы.
"У нас учебный процесс с сегодняшнего дня возобновился", — сказала собеседница агентства.
Как сообщалось ранее, штаб c воскресенья работает по адресу ул. Весенняя, 10 в связи с тем, что со второго апреля у школьников закончились каникулы, и они приступили к занятиям.
Штаб уже работает на новом месте — психологи и психиатры, в том числе из института имени Сербского, ведут прием пострадавших. Здесь же они могут встретиться со специалистами соцзащиты, паспортных столов и других структур, чтобы решить свои текущие проблемы.
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
РИА Новости: последние новости
Сигнализация в кемеровском ТЦ была переведена в режим ручного управления В лесах ДФО возникло семь новых пожаров за сутки Опубликован вырезанный фрагмент видео пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
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