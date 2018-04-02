В кемеровской школе, где находился штаб после пожара в ТЦ, начались занятия

КЕМЕРОВО , 2 апр — РИА Новости . Учебный процесс возобновился в кемеровской школе номер семь, где ранее располагался штаб после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщили РИА Новости в секретариате школы.

"У нас учебный процесс с сегодняшнего дня возобновился", — сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, штаб c воскресенья работает по адресу ул. Весенняя, 10 в связи с тем, что со второго апреля у школьников закончились каникулы, и они приступили к занятиям.

Штаб уже работает на новом месте — психологи и психиатры, в том числе из института имени Сербского, ведут прием пострадавших. Здесь же они могут встретиться со специалистами соцзащиты, паспортных столов и других структур, чтобы решить свои текущие проблемы.