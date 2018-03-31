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В храмах кемеровской епархии провели молебен о жертвах пожара в «Зимней вишне»
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В храмах кемеровской епархии провели молебен о жертвах пожара в «Зимней вишне» 

otr-online.ru 11 часов назад
В Кемерове районный суд арестовал до 25 мая гендиректора компании-владельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».
По версии следствия, Юлия Богданова пренебрегла проблемами в системе пожарной безопасности, допустила незаконные планировки в торговом центре, они и помешали эвакуации посетителей.
И сегодня же суд арестовал до 25 мая экс-руководителя кемеровского Госстройнадзора Танзилию Комкову. Следователи обвинили её в том, что она разрешила эксплуатацию самовольно возведённого комплекса.
Сегодня в храмах кемеровской епархии в память о жертвах пожара в «Зимней Вишне» прошёл всекузбасский молебен. Так, в Знаменском соборе Кемерова состоялись литургия и панихида по погибшим.
Любовь Ланик, жительница Кемерова: «Самое страшное, что происходит в наше время, — что погибают столько детей. Ни в чём не повинных. Страшно, конечно. Весь город скорбит».
Лариса Зауервайн, жительница Кемерова: «С молитвой в сердце хотели бы, чтобы в сердце каждого кемеровчанина, жителя нашего города и Кузбасса осталась светлая память о людях, которых мы потеряли. Прежде всего, о наших детях».
В результате пожара 25 марта в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Здание торгового центра спасатели признали аварийным — восстанавливать его не будут.
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